Между этапами ослабления карантина должно быть минимум две недели – ВОЗ

Эмблема на здании ВОЗ в Женеве (фото - ЕРА)

Всемирная организация здравоохранения пишет, что мир "находится на поворотном этапе" пандемии коронавируса, и для снижения риска новых вспышек инфекции ограничительные меры нужно отменять "пофазно, пошагово". Об этом говорится в обновленной стратегии ВОЗ за 14 апреля.

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По оценкам ВОЗ, в идеале между каждым этапом ослабления сдерживающих вспышки инфекции мер должно быть минимум две недели, то есть плюс-минус инкубационный период SARS-CoV-2: "Чтобы было достаточно времени, чтобы понять риск новых вспышек и принять соответствующие меры".

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Сегодня главный санврач Виктор Ляшко заявил, что обсуждать условия карантина можно будет не ранее, чем через пять-семь дней после Пасхи, то есть тогда, когда появятся первые симптомы COVID-19 у тех граждан, которые проигнорируют запреты на религиозные праздники.

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