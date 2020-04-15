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"Выехать и локализовать". Нам нужна жесткая централизованная эпидзащита – Ляшко

"Выехать и локализовать". Нам нужна жесткая централизованная эпидзащита – Ляшко - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)
15.04.2020, 08:42

Отдельное централизованное противоэпидемиологическое ведомство/структура - это дорого, но без него цена будет выше, говорит главсанврач Виктор Ляшко

Для противостояния коронавирусной и будущим вспышкам инфекционных болезней в Украине нужна жесткая централизованная система противоэпидемиологической защиты. На этом настаивает главный санитарный врач Виктор Ляшко, пишет НВ.

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По словам специалиста, по стране должны быть центры общественного здоровья с бригадами противоэпидемиологической защиты, которые могли бы срочно "выехать и локализовать" случаи заболевания.

Ляшко говорит, что пришел к пониманию необходимости такой системы, когда нужно было принять самолет с эвакуированными из Уханя, и начались проблемы с тем, как это делать, куда и как везти, и где помещать людей на обсервацию.

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"Я понял, что без жесткой централизованной системы противоэпидемиологической защиты очень тяжело работать в децентрализации. Система противоэпидемиологической защиты должна быть такая же централизованная, как ГСЧС", - подчеркнул он.

Замглавы Минздрава говорит, что понимает - это дорого для бюджета, "но ее отсутствие обойдется нам гораздо дороже".

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Евгений Пилипенко
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Виктор Ляшко эпидемия коронавирус COVID-19
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