Коронавирус. Заболели почти 2,2 млн, выздоровели 547 000: последние данные

По последним данным на утро 17 апреля, в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 2 182 197 человек, выздоровели 547 295, умерли 145 521. Об этом говорится в официальных данных, которые сведены на сайте Worldometers.
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На первом месте по числу инфицированных находятся США – 677 570, летальных случаев – 34 617, выздоровели 57 508 пациентов.
Испания- на втором месте- – 184 948, 74 797 выздоровели, умерли 19 315.
Италия – на третьем, зафиксировано всего 168 941 случаев заболеваний COVID-19, 40 164 выздоровления, летальных – 22 170.
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Франция – на четвертом, заразились 165 027 человека, вылечились – 32 812, умерли 17 920.
Германия – на пятом, заболели 137 698 человек, выздоровели 77 000, умерли 4052.
Великобритания – на шестом, заболели 103 093 человека, 13 729 смертей. Информации о выздоровевших нет.
Китай – на седьмом, 82 367 заболевших, 77 944 выздоровевших, 3342 умерших.
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