Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Коронавирус. Заболели почти 2,2 млн, выздоровели 547 000: последние данные

Коронавирус. Заболели почти 2,2 млн, выздоровели 547 000: последние данные - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
17.04.2020, 06:46

С начала пандемии от коронавируса в мире умерли 145 521 человек

По последним данным на утро 17 апреля, в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 2 182 197 человек, выздоровели 547 295, умерли 145 521. Об этом говорится в официальных данных, которые сведены на сайте Worldometers.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На первом месте по числу инфицированных находятся США – 677 570, летальных случаев – 34 617, выздоровели 57 508 пациентов.

Испания-  на втором месте- – 184 948, 74 797 выздоровели, умерли 19 315.

Италия – на третьем, зафиксировано всего 168 941 случаев заболеваний COVID-19, 40 164 выздоровления, летальных – 22 170.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Франция – на четвертом, заразились 165 027 человека, вылечились – 32 812, умерли 17 920.

Германия – на пятом, заболели  137 698 человек, выздоровели 77 000, умерли 4052.

Великобритания – на шестом, заболели 103 093 человека, 13 729 смертей. Информации о выздоровевших нет.

Китай – на седьмом,  82 367  заболевших, 77 944 выздоровевших, 3342 умерших.

Читайте также: Коронавирус. В Европе почти миллион случаев, ближайшие недели особо важны – ВОЗ

Арина Толина
Еще по теме
Напишите нам
Китай Германия франция испания италия коронавирус COVID-19 CША Worldometers
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 