Коронавирус. В Европе почти миллион случаев, ближайшие недели особо важны – ВОЗ

Париж, Франция (Фото: ЕРА)

Европа – в разгаре пандемии COVID-19, количество заразившихся приближается к миллиону, и европейским странам следует с особой осторожностью принимать решения об ослаблении карантинных мер. Об этом заявил европейский директор Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, передает Reuters.

"Количество случаев во всем регионе продолжает расти. За последние 10 дней число зарегистрированных в Европе случаев почти удвоилось и приблизилось к миллиону", - сказал Клюге.

Это означает, что около 50% глобального бремени COVID-19 приходится на Европу, добавил он. По его словам, в Европе более 84 000 человек погибли в результате эпидемии.

В связи с тем, что некоторые страны начинают рассматривать вопрос об ослаблении ограничительных мер, открытии школы и некоторых производств, Клюге отметил, что крайне важно понимать сложность и непредсказуемость последствий таких решений.

По его словам, любой шаг по отмене карантинных мер должен в первую очередь опираться на несколько ключевых моментов, а именно: контролируемость процесса распространения COVID-19, сведение к минимуму рисков вспышек, способность системы здравоохранения выявлять, тестировать, отслеживать и изолировать пациентов с COVID-19.

14 апреля стало известно , что в Австрии ослабили карантин: возобновляют работу магазины площадью до 400 кв. м. и магазины, продающие строительные и садовые принадлежности.

В тот же день в Италии разрешили частично ослабить карантин, но не все регионы этим воспользовались.

15 апреля канцлер Ангела Меркель заявила , что на следующей неделе Германия начнет смягчать ограничительные меры, принятые против распространения COVID-19 — откроются некоторые магазины.

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