Мелитополь. Из-за закрытия рынков начались протесты: фото, видео

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Несмотря на карантин, несколько человек требовали у здания мэрии открыть рынки, есть задержанные

В Мелитополе Запорожской области некоторые местные жители протестовали возле здания горсовета из-за закрытия рынков, сотрудники полиции задержали несколько человек. Об этом сообщает РИА Мелитополь.

Рыночники утверждали, что им нечем кормить семьи.

В Мелитополе недовольны, что закрыли рынки

Фото: ria-m.tv

К участникам акции вышли заместители мэра, они напомнили, что это не решение местной власти, а в Мелитополе рынки закрылись последними в области.

Протесты в Мелитополе из-за закрытых рынков

Фото: ria-m.tv

К протестующим также подъехала машина с мегафоном и разъяснениями, что во время карантина запрещены массовые мероприятия, полицейские их просили разойтись, предупреждая, что в случае неповиновения им грозит протокол и штраф – минимум 17 000 грн.

Акция протеста в Мелитополе

Фото: ria-m.tv

"Мы вырастили товар и что нам делать? Мы ничего не нарушали. Мы просто поддерживаем всех предпринимателей, так как у нас нет работ", - отметили они.

Некоторые прислушались к предложению представителей власти и, подписав, петицию, передали ее первому заместителю мэра.

Протестующие передали петицию в мэрию

Фото: ria-m.tv

Издание отмечает, что не обошлось и без провокаций – одного из мужчин полицейские задержали, посадив в полицейскую машину. Его супруга требовала отпустить мужа, едва не начались потасовки.

Несколько человек отвезли в горотдел полиции. 

После этого рыночники заявили, что пойдут в горотдел полиции и потребуют, чтобы их отпустили.

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Теги: протесты, фото, видео, мелитополь, рынки, коронавирус, COVID-19
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