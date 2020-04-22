Мелитополь. Из-за закрытия рынков начались протесты: фото, видео

В Мелитополе Запорожской области некоторые местные жители протестовали возле здания горсовета из-за закрытия рынков, сотрудники полиции задержали несколько человек. Об этом сообщает РИА Мелитополь.

Рыночники утверждали, что им нечем кормить семьи.

Фото: ria-m.tv

К участникам акции вышли заместители мэра, они напомнили, что это не решение местной власти, а в Мелитополе рынки закрылись последними в области.

Фото: ria-m.tv

К протестующим также подъехала машина с мегафоном и разъяснениями, что во время карантина запрещены массовые мероприятия, полицейские их просили разойтись, предупреждая, что в случае неповиновения им грозит протокол и штраф – минимум 17 000 грн.

Фото: ria-m.tv

"Мы вырастили товар и что нам делать? Мы ничего не нарушали. Мы просто поддерживаем всех предпринимателей, так как у нас нет работ", - отметили они.

Некоторые прислушались к предложению представителей власти и, подписав, петицию, передали ее первому заместителю мэра.

Фото: ria-m.tv

Издание отмечает, что не обошлось и без провокаций – одного из мужчин полицейские задержали, посадив в полицейскую машину. Его супруга требовала отпустить мужа, едва не начались потасовки.

Несколько человек отвезли в горотдел полиции.

После этого рыночники заявили, что пойдут в горотдел полиции и потребуют, чтобы их отпустили.

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