Ляшко отозвал свое разрешение: продуктовые рынки снова под запретом

Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)

Спустя две недели после разрешения местным властям открывать продуктовые рынки это постановление Минздрава отменено из-за грубых нарушений условий работы таких мест во время коронавирусного карантина. Об этом сообщил в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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Чиновник объяснил, что 31 марта разрешение на работу рынков у условиях строгого выполнения противоэпидемиологических норм он дал, чтобы граждане могли покупать продукты дешевле, чем в супермаркетах, которые могли делать накрутку цен.

Однако, сказал главсанврач, на местах начали злоупотреблять этим разрешением – "пооткрывали рынки в антисанитарных условиях, там были безумные нарушения".

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"С завтрашнего дня мое постановление, которое разрешало... прописывало условия, как открываться рынкам, будет признано утратившей силу. Мы не будем так работать, здравого смысла в этом нет. То же самое с доступом в храмы и тому подобное. Почему-то мы (люди, – ред.) думаем: авось, пронесет", – посетовал специалист.

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