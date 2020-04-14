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Ляшко отозвал свое разрешение: продуктовые рынки снова под запретом

Ляшко отозвал свое разрешение: продуктовые рынки снова под запретом - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)
14.04.2020, 06:50

Из-за системных нарушений властей на местах разрешение на работу части продуктовых рынков отозвано, заявил замглавы Минздрава Виктор Ляшко

Спустя две недели после разрешения местным властям открывать продуктовые рынки это постановление Минздрава отменено из-за грубых нарушений условий работы таких мест во время коронавирусного карантина. Об этом сообщил в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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Чиновник объяснил, что 31 марта разрешение на работу рынков у условиях строгого выполнения противоэпидемиологических норм он дал, чтобы граждане могли покупать продукты дешевле, чем в супермаркетах, которые могли делать накрутку цен.

Однако, сказал главсанврач, на местах начали злоупотреблять этим разрешением – "пооткрывали рынки в антисанитарных условиях, там были безумные нарушения".

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"С завтрашнего дня мое постановление, которое разрешало... прописывало условия, как открываться рынкам, будет признано утратившей силу. Мы не будем так работать, здравого смысла в этом нет. То же самое с доступом в храмы и тому подобное. Почему-то мы (люди, – ред.) думаем: авось, пронесет", – посетовал специалист.

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Евгений Пилипенко
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