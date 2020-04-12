Зеленский пообещал миллион долларов за вакцину от коронавируса - главный санврач

Не меньше $1 млн пообещал президент Владимир Зеленский за создание вакцины или лекарства от коронавируса. Об этом заявил главный санврач Виктор Ляшко в интервью Левому берегу.
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"Я вам открою секрет. Президент попросил меня, чтобы я написал письма нашим академикам и пообещал, что если кто-то найдет вакцину или лекарства (от COVID-19 - ред.), то получит, не знаю, из какого фонда, минимум миллион долларов", - заявил Ляшко.
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