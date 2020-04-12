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Зеленский пообещал миллион долларов за вакцину от коронавируса - главный санврач

Зеленский пообещал миллион долларов за вакцину от коронавируса - главный санврач - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
12.04.2020, 13:41

Главный санврач Виктор Ляшко заявил, что по просьбе президента Владимира Зеленского пообещал академикам $1 млн за открытие вакцины от COVID-19

Не меньше $1 млн пообещал президент Владимир Зеленский за создание вакцины или лекарства от коронавируса. Об этом заявил главный санврач Виктор Ляшко в интервью Левому берегу.

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"Я вам открою секрет. Президент попросил меня, чтобы я написал письма нашим академикам и пообещал, что если кто-то найдет вакцину или лекарства (от COVID-19 - ред.), то получит, не знаю, из какого фонда, минимум миллион долларов", - заявил Ляшко.

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Денис Юдин
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Владимир Зеленский Виктор Ляшко вакцина коронавирус COVID-19
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