Меры карантина будут нужны до появления вакцины от COVID-19 - исследование

КПП на въезде в Тернополь (Фото: пресс-служба Тернопольского горсовета)

Оптимальной стратегией для борьбы с коронавирусом будет сохранение баланса между карантинными мерами и оживлением экономической активности до тех пор, пока от COVID-19 не появится вакцина. К такому выводу пришла группа ученых из Университета Гонконга, их исследование опубликовано в научном журнале Lancet.

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Ученые проанализировали распространение инфекции в Пекине, Шэньчжэне, Шанхае, Вэньчжоу и 10 китайских провинциях, где было выявлено наибольшее количество случаев COVID-19 за пределами основного очага, провинции Хубэй, а также риск летальных случаев по данным из этих же городов и 31 провинции Китая.

С помощью построенной модели эпидемии ученые пришли к выводу, что ослабление карантинных мер может вызвать экспоненциальный рост новых случаев заражения.

Интерпретируя полученные результаты, они заявляют, что первая волна эпидемии в Китае была остановлена благодаря мерам карантина.

Оптимальной стратегией борьбы с эпидемией, полагают ученые, может быть поддержание баланса между восстановлением экономики и ограничительными мерами, такими как социальное дистанцирование, изменения в поведении и распространение в обществе информации о том, как избежать заражения.

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Эти меры останутся востребованными, пока не будет изобретена вакцина от коронавируса, считают исследователи.

24 марта было опубликовано исследование, согласно которому остановка общественного транспорта в китайских городах была эффективна в борьбе с коронавирусом.

3 апреля в США сообщили об успешных первых результатах испытаний вакцины против коронавируса.

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