Остановка транспорта в Китае была эффективной против COVID-19 - исследование

Дезинфекция возле железнодорожного вокзала в Ухане (Фото: Yuan Zheng/EPA)

Строгие меры по ограничению перемещений внутри городов в Китае и стратегия выхода из этих ограничений предварительно могут быть оценены как эффективные. Такой вывод делают исследователи из Имперского колледжа Лондона в отчете, опубликованном 24 марта.

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После введения строгих мер по социальному дистанцированию в Китае распространение инфекции внутри страны значительно снизилось. В марте было зафиксировано пять дней подряд, когда таких случаев не было вообще. В то же время, карантинные меры сильно сказались на экономике. Остается неясным, не приведет ли ослабление этих мер и возобновление экономической активности к новой вспышке болезни.

Проведенный учеными анализ позволяет предварительно говорить, что китайская стратегия карантина и выхода из него оказалась эффективной: по мере роста городской активности не наблюдается возобновления роста случаев заболевания.

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Ученые изучали корреляцию между внутригородскими перемещениями по всему Китаю, включая Гонконг, с 1 января по 17 марта (взяв его в качестве индикатора экономической активности в целом), и скоростью распространения инфекции.

С тех пор, как в конце января - начале февраля были введены жесткие ограничения на перемещения, в пяти наиболее пострадавших от COVID-19 провинциях и Пекине они сильно и положительно коррелировали с распространением болезни: чем сильнее спад перемещений, тем ниже скорость распространения.

Однако по мере замедления эпидемии эта корреляция исчезла, а с началом ослабления карантинных мер стала отрицательной - возобновление городской активности пока не приводит к новой вспышке инфекции.

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В то же время, в Гонконге, где меры были менее строгими и экономическая активность поддерживалась, никакой корреляции между внутригородскими перемещениями и распространением инфекции не обнаружилось. Ученые предполагают, что это обусловлено способностью Гонконга как поддерживать экономику, так и эффективно сдерживать эпидемию.

Исследователи подчеркивают, что их анализ показывает корреляцию, а не причинную связь между явлениями, хотя они уверены, что внутригородское движение, без сомнений, влияет на скорость распространения болезни.

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режим чрезвычайной ситуации На сегодня в Украине 156 заболевших COVID-19, пятеро умерли, один человек выздоровел.

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