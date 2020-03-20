Китайские медики и власти поделились с Украиной опытом противостояния COVID-19

Фото: пресс-служба Минздрава

Китай, который первым из стран погасил вспышку коронавирусной инфекции, поделился с Украиной опытом борьбы с эпидемией COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

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Китайские медики поделились с украинскими коллегами и представителями властей опытом профилактики, инспекционных и карантинных мероприятий для граждан, а также транспортировки товаров во время пандемии.

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Консультация прошла в посольстве КНР в Украине во время видеоселекторного совещания топ-чиновников Госкомздрава Китая с представителями евразийских стран.

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