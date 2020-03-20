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"Оставайтесь дома". Зеленский рассказал, как позвонил своей маме - видео

"Оставайтесь дома". Зеленский рассказал, как позвонил своей маме - видео - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
20.03.2020, 13:35

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев оставаться дома и позвонить своим родителям

Президент Владимир Зеленский заявил, что ему удалось убедить свою маму не выходить из дома без крайней необходимости в связи с массовым распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине. Об этом он сообщил в своем видеообращении.

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"Сегодня я позвонил своей маме. Все эти дни я очень прошу ее оставаться дома, и все эти дни она не очень слушается, говорит, что лучше меня никто не выберет нужные продукты. Но, в конце концов, мне удалось ее убедить. И мама согласилась не выходить из дома без крайней необходимости", - сказал он.

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Зеленский призвал украинцев позвонить своим родителям, бабушкам и дедушкам, привезти им все необходимое или заказать онлайн доставку продуктов, лекарств, а в случае необходимости - научить их самих заказывать доставку и оплачивать услуги через интернет.

"Сделайте все, чтобы минимизировать их выходы на улицу и контакты в магазинах, банках и на почте. Попросите их оставаться дома", - подчеркнул президент.

На видео можно посмотреть с 04:31 до 05:17

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Арина Толина
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Владимир Зеленский видео мама видеообращение коронавирус COVID-19
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