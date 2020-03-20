Второй день подряд в Китае говорят, что местных случаев заражения COVID-19 нет

Второй день подряд на материковой части Китая не зарегистрировано случаев местной передачи коронавируса, все 39 новых зараженных приехали из-за границы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Государственный комитет здравоохранения КНР.
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Среди заболевших за минувшие сутки - только приехавшие в Китай из-за рубежа: 14 человек в Гуандуне, восемь в Шанхае, шестеро в Пекине, в Фуцзяне - трое, по одному - в Тяньцзине и провинциях Ляонин, Хэйлунцзян, Чжэцзян, Шаньдун, Сычуань, Ганьсу и Гуанси-Чжуанском автономном районе.
Китай усиливает меры по контролю приезжающих в страну, опасаясь, что растущая в мире вспышка коронавируса может вызвать в стране вторую волну эпидемии.
На данный момент с начала эпидемии в Китае зафиксировано 81 193 случае заболевания, 71 258 человек выздоровели, 3253 погибли.
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