Китай уверяет, что вчера в стране никто из местных не заболел: только приезжие

Госпиталь в Ухане (фото - ЕРА)

На материковой части Китая за прошлые сутки не зарегистрировано местной передачи коронавируса: все 34 новых случая заражения - люди, которые приехали из-за рубежа. Об этом пишет BBC News со ссылкой на Государственный комитет здравоохранения КНР.

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Среди этих случаев в Пекине COVID-19 диагностировали у 21 человека, в провинции Гуандун - у девяти, два - в Шанхае, и по одному в провинциях Хэйлунцзян и Чжэцзян.

На весь Китай, чье население составляет около 1,4 млрд человек, вчера умерли от COVID-19 восемь человек, все - в провинции Хубэй, первоначальном очаге коронавируса.

"Число погибших в Китае составляет 3245 человек, однако по-прежнему возникают вопросы относительно достоверности данных Китая", - отметили в BBC.

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Глава Минздрава Малайзии Нур Хишам Абдулла подчеркнул о ситуации в Азии, что "у нас есть небольшой шанс разорвать цепь инфекций COVID-19". "Неудача - не вариант. Если не выдет, мы можем столкнуться с третьей волной этого вируса, которая будет сильнее цунами, если станем придерживаться позиции "Вирус? Ну и что", - сказал он.

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