Трамп о пандемии коронавируса: Это война

Дональд Трамп (Фото: Oliver Contreras/EPA)

Назвав себя "президентом военного времени", американский лидер Дональд Трамп воспользовался законом об оборонном производстве 1950 года и наделил себя чрезвычайными полномочиями: они позволяют ему принуждать предприятия расширять производство и выпускать жизненно необходимые материалы в условиях эпидемии коронавируса. Об этом пишет Голос Америки.

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Трамп теперь может направлять промышленность на восполнение дефицита аппаратов искусственной вентиляции легких, масок для лица и других медизделий. Больницы в США готовятся к наплыву пациентов с COVID-19.

Трамп ранее использовал такой закон - после урагана в Пуэрто-Рико в 2017 году.

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"Это война", – заявил он, сравнив борьбу с коронавирусом с мерами во время Второй мировой войны. Также Трамп предупредил нацию о предстоящих общенациональных жертвах.

STRONG & UNITED, WE WILL PREVAIL! pic.twitter.com/T6UCyaPRIy — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 18, 2020

В некоторых штатах вскоре могут ввести режим вплоть до военного положения. Власти страны временно запретят лишать американцев права пользоваться соцжильем и выселять из него: многие потеряли и/или потеряют работу из-за остановки производств. Кроме того, план Трампа предусматривает оказание финансовой помощи американцам - выплата на $500 млрд будет проведена двумя частями в ближайшие два месяца.

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