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Трамп предлагает раздать американцам чеки до $1000, чтобы поддержать экономику

Трамп предлагает раздать американцам чеки до $1000, чтобы поддержать экономику - Фото
Фото: pixabay.com
18.03.2020, 09:00

Необычный план (рассылку денег взрослым американцам) руководство США придумало, чтобы ослабить экономический шок от кризиса, вызванного коронавирусом

Американский президент Дональд Трамп вместе с главой Минфина США Стивеном Мнучиным предложили разослать взрослым гражданам страны чеки до $1000, чтобы по-быстрому влить сотни миллиардов долларов в экономику страны в условиях кризиса из-за пандемии COVID-19. Об этом пишет Reuters.

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Для начала выплат нужно одобрение Конгресса.

СПРАВКА. В феврале 2008-го, в начале Великой рецессии, в США по закону об экономических стимулах в течение нескольких месяцев выплачивали в среднем по $600 на человека. Так в экономику влили более $100 млрд. Экономисты посчитали, что то была одна из самых эффективных мер по смягчению последствий худшего спада с 1930-х годов.

У большинства домохозяйств в США - небольшие сбережения, если они вообще есть, сообщили Трампу экономисты. Тот заявил, что экономике "будет непросто", но она в итоге восстановится: "Мы собираемся победить, и я думаю, что мы победим быстрее, чем думают люди. Я надеюсь".

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Трамп призвал граждан всех возрастов оставаться дома, не выходить на улицу, и "просто наслаждаются своей гостиной".

Правительство США также призвало строительные компании пожертвовать маски типа №95 (могут защитить от микрокапелек слюны с вирусом, - ред.) для местных больниц, и не покупать их больше, чтобы они достались медикам.

Кроме того, в "горячих точках" эпидемии будут развернуты полевые армейские госпитали, чтобы помочь справиться с наплывом больных COVID-19.

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Евгений Пилипенко
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