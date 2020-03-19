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Китай предложил Украине экстренную помощь для преодоления эпидемии коронавируса

Китай предложил Украине экстренную помощь для преодоления эпидемии коронавируса - Фото
Фото: facebook.com/dshmyhal
19.03.2020, 06:28

Во время глобальной проблемы все страны должны консолидироваться и помогать друг другу, заявил посол КНР и предложил гуманитарную помощь Украине

Китай, откуда по миру пошел коронавирус SARS-CoV-2, и который первым благодаря внутренним жестким мерам и помощи извне "приглушил" вспышку инфекции, предложил Украине экстренную гуманитарную помощь для преодоления эпидемии. Об этом у себя в Facebook сообщил премьер Денис Шмыгаль.

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Вчера вечером он вместе с главой МИД Дмитрием Кулебой встретился с послом КНР в Украине Фань Сяньжуном: беседа шла о борьбе стран с распространением коронавируса и об экономическом сотрудничестве.

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"Разделяем мнение господина посла, что во время мировой глобальной проблемы все страны должны консолидироваться и стать одной семьей. Искренне благодарен китайской стороне за предложение предоставить Украине экстренную гуманитарную помощь", - подчеркнул глава правительства.

Что именно входит в понятие "экстренной помощи", премьер не разъяснил.

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Евгений Пилипенко
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