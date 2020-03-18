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Во Франции — резкий скачок смертности от коронавируса

Во Франции — резкий скачок смертности от коронавируса - Фото
Фото: EPA
18.03.2020, 21:49

Резкий скачок произошел на второй день жестких ограничений. Людям разрешалось выходить из дома только по официально санкционированным причинам

Французские органы здравоохранения сообщили о 89 новых случаях смерти от коронавируса в среду. Общее число умерших — 264 человека. Об этом заявил на брифинге директор французского агентства здравоохранения Жером Саломон, сообщает France24.

Число случаев заболевания коронавирусом возросло до 9 134, по сравнению с 7 730 во вторник, что на 18% больше за сутки. 931 человек находится в тяжелом состоянии.

Резкий скачок произошел, когда Франция пережила второй день жестких ограничений. Около 100 000 полицейских были развернуты по всей стране для обеспечения выполнения новых мер. Людям разрешалось выходить из дома только по официально санкционированным причинам, таким как работа, покупка товаров первой необходимости или медпомощь.

Несмотря на жесткие ограничительные меры число людей, умерших от коронавируса в Италии, выросло на 475 за один день, до почти 3000 жертв. Это самый большой рост с момента вспышки.

Ребрина Вадим
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