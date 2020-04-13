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ВОЗ: Коронавирус быстро распространяется и в 10 раз смертельнее свиного гриппа

ВОЗ: Коронавирус быстро распространяется и в 10 раз смертельнее свиного гриппа - Фото
Тедрос Адханом Гебрейесус (Фото: Salvatore Di Nolfi/ЕРА)
13.04.2020, 20:13

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что COVID-19 в десять раз смертельнее свиного гриппа

Вызываемое коронавирусом заболевание COVID-19 в десять раз смертельнее свиного гриппа, эпидемия которого была в 2009 году. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, сообщается в Twitter ВОЗ.

"Мы знаем, что COVID-19 быстро распространяется, и мы знаем, что это смертельно - в 10 раз смертельнее, чем вирус, ответственный за пандемию гриппа 2009 года", - сказал Гебреисус.

Он добавил, что вспышки болезни очень быстро распространяются, а останавливаются гораздо медленнее. В некоторых странах количество зарегистрированных случаев заражения удваивается за 3-4 дня.

По мнению главы ВОЗ, ограничительные меры, введенные для противовстояния коронавирусу должны отменяться медленно и постепенно.

  • По состоянию на утро 13 апреля, 1 848 503 человека в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19, выздоровели 431 629, умерли 114 185. В Украине зафиксировано 3102 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, за сутки выявлено 325 новых случаев.
Наталия Медведева
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ВОЗ коронавирус Тедрос Аданом Гебреисус COVID-19
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