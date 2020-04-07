Карантин. В Минздраве назвали условие закрытия рынков

Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)

В Украине Минздрав может 8 апреля запретить работу всех рынков в случае систематических нарушений условий карантина. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

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Ляшко уточнил, что в течение 6-7 апреля сотрудники полиции будут реагировать на нарушения и закрывать рынки, где нет соблюдений специальных условий работы.

"На позапрошлой неделе я лично издал постановление главного санврача, которое четко регламентирует, когда органы местного самоуправления могут разрешить открываться рынкам – при соблюдении определенных условий. Сейчас мы совместно с Нацполицией анализируем, что происходят системные нарушения. Если не будет эффекта в течение двух дней - в среду мы отменим это постановление, рынки будут закрыты", - подчеркнул Ляшко.

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В областной полиции сообщили 6 апреля, что у директора рынка в Запорожье, который не закрыли на карантин, обнаружили 3 апреля коронавирус, его состояние было тяжелым.