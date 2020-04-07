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Карантин. В Минздраве назвали условие закрытия рынков

Карантин. В Минздраве назвали условие закрытия рынков - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)
07.04.2020, 08:45

По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, рынки могут закрыть завтра, 8 апреля

В Украине Минздрав может 8 апреля запретить работу всех рынков в случае систематических нарушений условий карантина. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

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Ляшко уточнил, что в течение 6-7 апреля сотрудники полиции будут реагировать на нарушения и закрывать рынки, где нет соблюдений специальных условий работы.

"На позапрошлой неделе я лично издал постановление главного санврача, которое четко регламентирует, когда органы местного самоуправления могут разрешить открываться рынкам – при соблюдении определенных условий. Сейчас мы совместно с Нацполицией анализируем, что происходят системные нарушения. Если не будет эффекта в течение двух дней - в среду мы отменим это постановление, рынки будут закрыты", - подчеркнул Ляшко.

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В областной полиции сообщили 6 апреля, что у директора рынка в Запорожье, который не закрыли на карантин, обнаружили 3 апреля коронавирус, его состояние было тяжелым.

  •  25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и ввел по всей Украине режим чрезвычайной ситуации. В этот же день президент Владимир Зеленский заявил, что большие рынки надо закрывать, а вопрос о маленьких базарчиках в регионах должны решать самостоятельно, но ответственно.
  • 27 марта Ляшко заявил, что часть рынков, где будут соблюдать противоэпидемические меры, смогут работать. Но другие будут закрыты, чтобы не было скопления людей.
  • 31 марта Министерство здравоохранения Украины разрешило торговлю на рынках при соблюдении противоэпидемиологических норм.
Арина Толина
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