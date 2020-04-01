Вопреки разрешению Минздрава в Киеве не откроют рынки: так постановил Кличко

Рынок Петровка не работает (Фото: LIGA.net)

Киев не будет разрешать работу рынков, несмотря на постановление Минздрава, в котором утверждены правила торговли на рынках во время карантина. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

"Тем, кто обсуждает тему возможности открытия рынков, отмечу, Киев рынков открывать не будет. Это произойдет только в случае улучшения ситуации в столице", - заявил Кличко.

По его словам, в Киеве работают продуктовые магазины и супермаркеты, а "нехватки продуктов сегодня нет". Также мэр намекнул, что эпидемия коронавируса в китайском Ухане началась именно с продуктового рынка.

В январе ученые выражали сомнения относительно того, что вспышка COVID-19 началась с рынка в Ухане, но уже 26 марта сообщалось, что китайские медики считают первой заболевшей коронавирусом - продавщицу живых креветок по имени Вэй Вэй - которая там работала.

25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и ввел по всей Украине режим чрезвычайной ситуации. В этот же день президент Владимир Зеленеский заявил, что большие рынки надо закрывать, а вопрос о маленьких базарчиках в регионах должны решать самостоятельно, но ответственно.

27 марта Ляшко заявил, что часть рынков, где будут соблюдать противоэпидемические меры, смогут работать. Но другие будут закрыты, чтобы не было скопления людей.

31 марта Министерство здравоохранения Украины разрешило торговлю на рынках при соблюдении противоэпидемиологических норм.