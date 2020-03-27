Карантин. Минздрав планирует разрешить работу части продуктовых рынков

В Минздраве планируют разрешить работу некоторых продуктовых рынков. Об этом сегодня на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, отвечая на вопрос, почему запрещена работа открытых рынков, где вероятность заразиться меньше, чем в очередях в супермаркетах.
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По его словам, вопрос продуктовых рынков сейчас отрабатывается.
"Если рынки будут соблюдать санитарные нормы и противоэпидемические меры, часть из них сможет работать. Часть все же будет закрыта, поскольку большое скопление людей одновременно возле продуктов может приводить к инфицированию", - сказал он.
Решение будет принято сегодня на штабе по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
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