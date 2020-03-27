Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Карантин. Минздрав планирует разрешить работу части продуктовых рынков

Карантин. Минздрав планирует разрешить работу части продуктовых рынков - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Минздрава)
27.03.2020, 10:48

По словам Ляшко, часть рынков, где будут соблюдать противоэпидемические меры, смогут работать. Но другие будут закрыты, чтобы не было скоплений людей

В Минздраве планируют разрешить работу некоторых продуктовых рынков. Об этом сегодня на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, отвечая на вопрос, почему запрещена работа открытых рынков, где вероятность заразиться меньше, чем в очередях в супермаркетах.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, вопрос продуктовых рынков сейчас отрабатывается.

"Если рынки будут соблюдать санитарные нормы и противоэпидемические меры, часть из них сможет работать. Часть все же будет закрыта, поскольку большое скопление людей одновременно возле продуктов может приводить к инфицированию", - сказал он.

Решение будет принято сегодня на штабе по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Читайте также: Карантин как стадия несвободы: обедневшими людьми легче управлять

Марк Сировой, Шмыкова Александра
Еще по теме
Напишите нам
минздрав рынок карантин коронавирус викторя ляшко
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 