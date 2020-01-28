Ученые сомневаются, что коронавирус вышел с рынка в Ухане

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Китайские ученые указывают на рынок морепродуктов в городе Ухань, как источник распространения нового коронавируса, однако описание первых клинических случаев заболевания, которые опубликовал журнал The Lancet, ставит под сомнение эту гипотезу. Об этом пишет ScienceMag.

В документе от большой группы китайских медиков из нескольких учреждений описывается первый 41 случай госпитализации пациентов с 2019-nCoV.

Предполагаемый "нулевой" пациент заболел 1 декабря 2019 года и не имел никакой связи с рынком морепродуктов, причем не было обнаружено эпидемиологической связи между ним и другими пациентами.

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Ранее китайские врачи сообщали, что симптомы у первого пациента начались 8 декабря 2019-го, но в этих отчетах просто говорилось, что "большинство" других случаев связаны с рынком морепродуктов, который закрыли 1 января.

По мнению Дэниэла Люси, специалиста по инфекционным заболеваниям в Джорджтаунском университете, если новые данные точны, то первые случаи инфицирования людей должны были произойти в ноябре 2019-го, если не раньше (между заражением и симптомами - инкубационный период). То есть, вирус, вероятно, попал на рынок откуда-то еще.

Биолог-эволюционист из Исследовательского института Скриппса Кристиан Андерсен, который расшифровывал геном 2019-nCoV, заявил, что сценарий заражения кого-либо за пределами рынка, а затем его похода на рынок - один из трех рассмотренных сценариев. Два других - то, что источником была группа зараженных животных или одно животное, которое появилось на рынке.

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