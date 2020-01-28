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МИД - украинцам в Китае: Уезжайте, если есть возможность

МИД - украинцам в Китае: Уезжайте, если есть возможность - Фото
Коллаж: fda.gov
28.01.2020, 10:19

В чрезвычайной ситуации посольство Украины в КНР советует немедленно звонить на горячую линию +86 137 01230647 или писать по адресу emb_cn@mfa.gov.ua

Украинцам настоятельно советуют при наличии возможности как можно быстрее выехать из Китая, где стремительно распространяется новый тип заразного коронавируса, вызывающего атипичную пневмонию. Совет размещен в Facebook посольства Украина в КНР.

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Дипломаты отметили, что отслеживают ситуацию и находятся на связи с органами Китая, прорабатывая "все возможные варианты" оказания помощи украинцам в городах подкарантинной провинции Хубэй, в том числе эвакуацию на тот случай, если такое решение примет руководство Украины.

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