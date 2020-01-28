МИД - украинцам в Китае: Уезжайте, если есть возможность

Коллаж: fda.gov

Украинцам настоятельно советуют при наличии возможности как можно быстрее выехать из Китая, где стремительно распространяется новый тип заразного коронавируса, вызывающего атипичную пневмонию. Совет размещен в Facebook посольства Украина в КНР.

Читайте также: Вирус пошел по миру. К чему готовиться Украине? Разбор

Дипломаты отметили, что отслеживают ситуацию и находятся на связи с органами Китая, прорабатывая "все возможные варианты" оказания помощи украинцам в городах подкарантинной провинции Хубэй, в том числе эвакуацию на тот случай, если такое решение примет руководство Украины.