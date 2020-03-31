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Минздрав разрешил открыть продуктовые рынки, названы требования к их работе

Минздрав разрешил открыть продуктовые рынки, названы требования к их работе - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Минздрава)
31.03.2020, 16:35

Министерство здравоохранения разрешило открыть продуктовые рынки и назвало требования к их работе

Министерство здравоохранения определило условия, при выполнении которых продуктовым рынкам разрешено возобновить работу во время карантина. Соответствующее постановление, подписанное замминистра здравоохранения, главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, обнародовано на сайте МОЗ.

Рынки могут работать при соблюдении следующих условий:

1) зарегистрированный производитель пищевой продукции;

2) пребывание не более одного посетителя на 20 кв. м торговой площади рынка;

3) предусмотрена возможность обеспечения соблюдения расстояния между покупателями в очередях не менее 1,5 метра.

Кроме того, необходимо обеспечить персонал и покупателей средствами индивидуальной защиты, а также обеспечить возможность соблюдения противоэпидемических мероприятий.

Что касается рынков выходного дня, то для них расстояние между местами торговли должно составлять не менее 3 метров.

  • 17 марта в Украине временно прекратили работу предприятий торговли и общественного питания, кроме аптек и продуктовых магазинов.
  • 25 марта правительство объявило о чрезвычайной ситуации в стране и продлило карантин до 24 апреля.
Медведева Наталия
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