В Киево-Печерской лавре от коронавируса умерли уже трое монахов - СМИ

Киево-Печерская лавра (Фото: рixabay.com)

Сегодня от коронавируса умер монах из Киево-Печерской лавры, который был госпитализирован с подозрением на COVID-19. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в Киевской госадминистрации.

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"Зафиксирована третья смерть среди монахов. Умер монах, который был госпитализирован из Почаевской лавры. Имел подтвержденный диагноз на COVID-19 и сопутствующие заболевания", - сказал источник.

По его данным, у 40-летнего умершего был сахарный диабет, он находился в больнице больше недели.

По словам собеседника издания, умерший - киевлянин, он приехал из Тернопольской области в столицу, где ему стало плохо.

6 апреля стало известно, что в Киево-Печерской Лавре COVID-19 заболели четыре человека, ее наместнику митрополиту Павлу сделали тест.

заболели 9 апреля о положительном тесте на коронавирус сообщил настоятель Свято-Троицкого Ионинского монастыря.

Сегодня мэр Киева Виталий Кличко сообщил , что в лавре уже около 90 случаев коронавируса, и она закрывается на карантин.

В лавре сообщили о двух умерших священнослужителях: 12 апреля скончался архимандрит Нектарий, а сегодня, 13 апреля – иеродиакон Наум.