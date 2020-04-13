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В Киево-Печерской лавре от коронавируса умерли уже трое монахов - СМИ

В Киево-Печерской лавре от коронавируса умерли уже трое монахов - СМИ - Фото
Киево-Печерская лавра (Фото: рixabay.com)
13.04.2020, 21:50

Зафиксирована третья смерть среди монахов Киево-Печерской лавры

Сегодня от коронавируса умер монах из Киево-Печерской лавры, который был госпитализирован с подозрением на COVID-19. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в Киевской госадминистрации.

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"Зафиксирована третья смерть среди монахов. Умер монах, который был госпитализирован из Почаевской лавры. Имел подтвержденный диагноз на COVID-19 и сопутствующие заболевания", - сказал источник.

По его данным, у 40-летнего умершего был сахарный диабет, он находился в больнице больше недели.

По словам собеседника издания, умерший - киевлянин, он приехал из Тернопольской области в столицу, где ему стало плохо.

  • 6 апреля стало известно, что в Киево-Печерской Лавре COVID-19 заболели четыре человека, ее наместнику митрополиту Павлу сделали тест.
  • 9 апреля о положительном тесте на коронавирус сообщил настоятель Свято-Троицкого Ионинского монастыря.
  • Сегодня мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в лавре уже около 90 случаев коронавируса, и она закрывается на карантин. 
  • В лавре сообщили о двух умерших священнослужителях: 12 апреля скончался архимандрит Нектарий, а сегодня, 13 апреля – иеродиакон Наум.

Вадим Ребрина
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киево-печерская лавра монах коронавирус COVID -19
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