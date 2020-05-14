Как могут измениться полеты в ЕС после карантина - рекомендации Еврокомисии

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Еврокомиссия издала рекомендации, в которых содержится ряд мер безопасности, необходимых для обеспечения эпидемиологической безопасности в самолетах после снятия коронавирусных карантинных ограничений. Об этом сообщает Reuters.

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Комиссия рекомендовала обязывать пассажиров находится в масках и реорганизовать процедуру регистрации, сдачи и выдачи багажа таким образом, чтобы уменьшить скопления людей.

Также путешественники должны сводить к минимуму количество багажа и передвижений в салоне. Помимо того, подчеркивается важность обеспечения "нормальной вентиляции" на борту.

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В то же время в издании отмечают, что в рекомендациях нет положениям о том, что должно быть увеличено количество свободных мест на борту, поскольку некоторые перевозчики утверждают: с таким условием "прибыльный рейс невозможен".

В Reuters подчеркивают, что рекомендации не имеют обязательной юридической силы, однако могут стать основой для выработки мер правительствами и авиакомпаниями, когда ограничения на полеты будут сняты.

министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 6 мая сообщил , что полноценное пассажирское авиасообщение между странами восстановится не раньше осени, если не будет второй волны пандемии коронавирусной болезни COVID-19.

вропейские авиакомпании Wizz Аir и Lufthansa, а также Czech Airlines, заявили о решении возобновить рейсы из Украины уже с конца мая - начала июня. 10 мая е

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