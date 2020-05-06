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Летом возобновления международного авиасообщения не будет – Кулеба

Летом возобновления международного авиасообщения не будет – Кулеба - Фото
Фото: depositphotos.com
06.05.2020, 10:55

Из-за пандемии коронавируса международное авиасообщение не будет восстановлено до осени, в тоже время летом попытаются возобновить внутренние перелеты

Полноценное пассажирское авиасообщение восстановится не раньше осени, если не будет второй волны пандемии коронавирусной болезни COVID-19. Об этом в эфире Сніданок на 1+1 рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"В течение лета полноценного возобновления международного авиасообщения не будет. Так, как было раньше, не будет точно", - сказал он и добавил, что это также будет зависеть и от политики других стран.

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По словам министра, власти исходят из того, что мир начнет восстанавливаться от коронакризиса к сентябрю, хотя "скептики" говорят о возможной второй волне COVID-19 к этому времени.

В то же время Кулеба сказал, что летом в Украине попробуют "очень осторожно" восстанавливать внутреннее авиасообщение.  

  • По данным Международной организации гражданской авиации, потери авиакомпаний с января по сентябрь этого года могут достигнуть $160-253 млрд.
  • Всего в мире на утро 6 мая зафиксировано 3 724 518 подтвержденных случаев COVID-19, 258 027 человек умерло, 1 240 705 выздоровело.

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Марк Сировой
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