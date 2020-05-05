Ляшко: Я не позволю возобновить сразу общественный транспорт

Виктор Ляшко (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Работа общественного транспорта не должна возобновляться при ослаблении ограничений 11 мая, поскольку это может поставить крест на всем коронавирусном карантине. Об этом в эфире программы Свобода слова на ICTV заявил главный санврач Виктор Ляшко.

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"Я на данный момент буду стоять на своем – я не позволю возобновить сразу общественный транспорт. Поскольку как только будет возобновлен общественный транспорт, у нас на карантине как таковом будет поставлен крест", - сказал он.

Ляшко сказал, что понимает, что ограничения общественного транспорта влияет на бизнес, но это точно не вопрос 11 мая.

"Мы еще посмотрим, как ослабление (карантина, - ред.) повлияет на эпидемиологическую ситуацию", - подытожил медик.

Вчера Кабинет министров продлил карантин в Украине до 22 мая, однако некоторые ослабления вступят в силу 11 мая.

Президент Владимир Зеленский заявил , что в случае преждевременной отмены карантина до конца года от коронавируса в Украине могут умереть 120 000 человек.

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