Коронавирус. В мире более 80 000 новых случаев и почти 6000 умерших за сутки

За прошедшие сутки в мире подтверждено 81 247 случаев заболевания COVID-19, 5787 человек умерли. Об этом говорится в данных, сведенных на сайте Worldometers.
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Всего в мире на утро 6 мая - 3 724 518 подтвержденных случаев COVID-19, 258 027 человек умерло, 1 240 705 выздоровело.
Больше всего новых случаев за сутки выявили в США - 24 798, России - 10 102 и Бразилии - 6449.
Страны с более чем 100 000 заболевших:
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