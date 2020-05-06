Коронавирус. В мире более 80 000 новых случаев и почти 6000 умерших за сутки

Иллюстративное фото: Andrzej Grygiel/EPA

За прошедшие сутки в мире подтверждено 81 247 случаев заболевания COVID-19, 5787 человек умерли. Об этом говорится в данных, сведенных на сайте Worldometers.

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Всего в мире на утро 6 мая - 3 724 518 подтвержденных случаев COVID-19, 258 027 человек умерло, 1 240 705 выздоровело.

Больше всего новых случаев за сутки выявили в США - 24 798, России - 10 102 и Бразилии - 6449.

Страны с более чем 100 000 заболевших:

Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, но с 11 мая ряд ограничений отменят. 4 мая

На 09:00 5 мая в Украине выявлено 12 697 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 316 летальных, 1875 пациентов выздоровели.

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