Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Коронавирус. В мире более 80 000 новых случаев и почти 6000 умерших за сутки

Коронавирус. В мире более 80 000 новых случаев и почти 6000 умерших за сутки - Фото
Иллюстративное фото: Andrzej Grygiel/EPA
06.05.2020, 06:37

Всего в мире подтверждено 3,7 млн случаев коронавирусной инфекции, 258 000 человек умерло, 1,24 млн выздоровело

За прошедшие сутки в мире подтверждено 81 247 случаев заболевания COVID-19, 5787 человек умерли. Об этом говорится в данных, сведенных на сайте Worldometers.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Всего в мире на утро 6 мая - 3 724 518 подтвержденных случаев COVID-19, 258 027 человек умерло, 1 240 705 выздоровело.

Больше всего новых случаев за сутки выявили в США - 24 798, России - 10 102 и Бразилии - 6449.

Страны с более чем 100 000 заболевших:

Статистика заболевших коронавирусом в мире - worlometers
  • 4 мая Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, но с 11 мая ряд ограничений отменят.
  • На 09:00 5 мая в Украине выявлено 12 697 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 316 летальных, 1875 пациентов выздоровели.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE

Денис Юдин
Еще по теме
Напишите нам
коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 