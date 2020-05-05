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Коронавирус. В Украине 366 новых случаев, это минимум за две недели

Коронавирус. В Украине 366 новых случаев, это минимум за две недели - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА
05.05.2020, 09:25

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 366 новых случаев COVID-19, это на полсотни меньше, чем сутками ранее

В Украине за сутки подтверждено 366 новых случаев COVID-19, это минимальное количество заболевших за день с 21 апреля. Об этом говорят данные, опубликованные пресс-службой Министерства здравоохранения.

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На 09:00 5 мая в Украине 12 697 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 316 летальных, 1875 пациентов выздоровели.

За минувшие сутки зафиксировали 366 новых случая (сутками ранее - 418), 13 человек умерло (сутками ранее - 15)256 выздоровели (сутками ранее - 72).

На амбулаторном лечении 8935 пациентов, из них 724 ребенка и 2061 медик. Госпитализированы 3762 человека, из них 157 детей и 418 медиков. На аппарате ИВЛ находятся 167 человек, из них один ребенок и 14 медиков.

  • Вчера Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, но с 11 мая ряд ограничений отменят.
  • На утро 5 мая в мире подтвержден 3 646 201 случай заражения коронавирусом, 1 200 170 пациентов выздоровели, 252 241 человек умер.

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Денис Юдин
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