Коронавирус. В Украине 366 новых случаев, это минимум за две недели

В Украине за сутки подтверждено 366 новых случаев COVID-19, это минимальное количество заболевших за день с 21 апреля. Об этом говорят данные, опубликованные пресс-службой Министерства здравоохранения.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
На 09:00 5 мая в Украине 12 697 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 316 летальных, 1875 пациентов выздоровели.
За минувшие сутки зафиксировали 366 новых случая (сутками ранее - 418), 13 человек умерло (сутками ранее - 15), 256 выздоровели (сутками ранее - 72).
На амбулаторном лечении 8935 пациентов, из них 724 ребенка и 2061 медик. Госпитализированы 3762 человека, из них 157 детей и 418 медиков. На аппарате ИВЛ находятся 167 человек, из них один ребенок и 14 медиков.
Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE