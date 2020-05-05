Коронавирус в мире: от COVID-19 умерло более четверти миллиона человек

За прошедшие сутки в мире подтверждено 79 582 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, от болезни за время пандемии умер 252 241 человек. Об этом говорится в данных, сведенных на сайте Worldometers.
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Всего в мире на утро 5 мая подтвержден 3 646 201 случай заражения коронавирусом, 1 200 170 пациентов выздоровели.
Больше всего новых случаев подтверждено в США (24 713), России (10 581) и Бразилии (7 119).
За сутки от болезни скончались 4096 человек, больше всего в США (1324), Бразилии (318), Франции (306) и Великобритании (288).
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