Коронавирус в мире: от COVID-19 умерло более четверти миллиона человек

Иллюстративное фото: Ronald Wittek/EPA

За прошедшие сутки в мире подтверждено 79 582 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, от болезни за время пандемии умер 252 241 человек. Об этом говорится в данных, сведенных на сайте Worldometers.

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Всего в мире на утро 5 мая подтвержден 3 646 201 случай заражения коронавирусом, 1 200 170 пациентов выздоровели.

Больше всего новых случаев подтверждено в США (24 713), России (10 581) и Бразилии (7 119).

За сутки от болезни скончались 4096 человек, больше всего в США (1324), Бразилии (318), Франции (306) и Великобритании (288).

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

началась вспышка заболевания 12 331 случай, из них 303 На утро 4 мая в Украине зафиксирован случай, из них 303 летальных, 1619 выздоровели.

Вчера Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, но с 11 мая ряд ограничений отменят.

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