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Коронавирус в мире: от COVID-19 умерло более четверти миллиона человек

Коронавирус в мире: от COVID-19 умерло более четверти миллиона человек - Фото
Иллюстративное фото: Ronald Wittek/EPA
05.05.2020, 07:26

С начала пандемии коронавирусной инфекцией во всем мире заразились 3,65 млн человек, 252 000 случаев оказались летальными

За прошедшие сутки в мире подтверждено 79 582 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, от болезни за время пандемии умер 252 241 человек. Об этом говорится в данных, сведенных на сайте Worldometers.

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Всего в мире на утро 5 мая подтвержден 3 646 201 случай заражения коронавирусом, 1 200 170 пациентов выздоровели. 

Больше всего новых случаев подтверждено в США (24 713), России (10 581) и Бразилии (7 119).

За сутки от болезни скончались 4096 человек, больше всего в США (1324), Бразилии (318), Франции (306) и Великобритании (288).

10 стран с наибольшим количеством заболевших COVID-19 (Скриншот сайта Worldometers)

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Денис Юдин
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