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Коронавирус. Германия ослабляет карантин: магазины, школы, рестораны, футбол

Коронавирус. Германия ослабляет карантин: магазины, школы, рестораны, футбол - Фото
Ангела Меркель (Фото: Павел Головкин/EPA)
06.05.2020, 17:45

В Германии начинают постепенно ослаблять карантин - открывают магазины, школы, рестораны, разрешают футбольные матчи

Канцлер Германии Ангела Меркель согласилась открыть магазины страны в рамках соглашения с лидерами 16 германских земель об ослаблении карантина. Об этом сообщает BBC.

В частности, открываются магазины площадью до 800 кв.м – там необходимо носить маски и выдерживать дистанцию между людьми (1,5 м).

Также начнут открываться школы. Всем ученикам будет разрешено постепенно возвращаться в школу в течение летнего семестра.

Рестораны, отели и спортивные залы тоже будут открывать, но не равномерно по стране, а в каждой из земель в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Немецкая футбольная лига, Бундеслига, также, вероятно, получит разрешение на возобновление игр и тренировок.

Так называемые игры-призраки без зрителей могут начаться 15 или 21 мая, по мере того как игроки пройдут двухнедельный карантин в форме тренировочного лагеря.

Это будет первая крупная европейская футбольная лига, которая возобновится после пандемии.

В случае повторной вспышки эпидемии, а именно, если число новых случаев заражения превысит 50 человек на каждые 100 000 в течение семидневного периода, то в пострадавших районах необходимо будет восстановить ограничительные меры.

По состоянию на 6 мая в Германии зарегистрировано 167 372 случаев заражения коронавирусом, из них 365 за последние сутки, умерли 6993 человек, выздоровели 137 400.

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Наталия Медведева
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Германия Ангела Меркель карантин коронавирус
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