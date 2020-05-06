Футболисты "Ювентуса" начали тренироваться после двухмесячного перерыва - фото

фото: twitter.com/juventusfc

В футбольном клубе "Ювентус" возобновили тренировки после более чем двухмесячной паузы, введенной в связи с эпидемией коронавируса в Италии. Об этом сообщает пресс-служба туринского клуба.

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Футболисты "Юве" прошли необходимые медицинские тесты, а с 6 мая снова проводят тренировки на базе клуба. При этом футболисты занимаются в индивидуальном порядке, соблюдая необходимую дистанцию между собой.

Фотографии футболистов, разминающихся на поле, опубликованы в Twitter "Юве".

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