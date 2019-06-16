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16.06.2019, 21:30

Футбол. "Ювентус" объявил о назначении нового тренера

Футбол. "Ювентус" объявил о назначении нового тренера - Фото
Маурицио Сарри (фото - EPA)

60-летний Маурицио Сарри подписал соглашение на три сезона

Футбольный клуб "Ювентус" объявил о назначении новым главным тренером экс-менеджера Челси Маурицио Сарри. Об этом сообщает официальный сайт туринского клуба.

60-летний тренер подписал соглашение на три сезона — до 30 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что Челси согласился отпустить Сарри в "Ювентус", но при этом не захотел делать это бесплатно, поскольку контракт в 5 млн евро за сезон заканчивался летом 2020 года.

17 мая 2019 года сообщалось, что главный тренер туринского Ювентуса Массимилиано Аллегри покидает свой пост.

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Теги: футбол, Ювентус, Маурицио Сарри
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