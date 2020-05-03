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"У меня был психоз". Звезда футбола рассказал, как узнал, что заболел COVID-19

"У меня был психоз". Звезда футбола рассказал, как узнал, что заболел COVID-19 - Фото
Блез Матюиди (фото - ЕРА)
03.05.2020, 22:36

Футболист Ювентуса Блез Матюиди не имел симптомов коронавируса и был охвачен паникой за родных, когда узнал о своем положительном диагнозе

Французский полузащитник "Ювентуса" Блез Матюиди имел проблемы с ментальным здоровьем, когда узнал, что болен коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом чемпион мира по футболу рассказал в прямом эфире Bros Stories, передает Forbes.

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"Когда я получил положительный результат, я даже не мог ходить по магазинам. У меня был психоз<… >У меня не было симптомов, но, как только я услышал эту новость, я был в шоке. Я был в полной панике, я боялся за свою семью и друзей", - сказал он.

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По словам Матюиди, ему было трудно убедить своих родственников, что все будет хорошо, и он по прежнему задается вопросами, что будет дальше с футболом и повседневной жизнью.

Сейчас 33-летний спортсмен полностью выздоровел и проводит время с женой и детьми дома в Турине.

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Марк Сировой
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