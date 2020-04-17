Футбол. Форварду "Реала" грозит до трех лет тюрьмы за нарушение карантина

Лука Йович (фото - ЕРА)

Форвард мадридского "Реала" Лука Йович предстанет перед обвинением за нарушение правил карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ESPN.

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Сербские власти инкриминируют Йовичу нарушение правил карантина за то, что он покинул 28-дневную самоизоляцию после возвращения из Испании. Наказание может составить от 1275 евро штрафа до трех лет заключения.

Прокуроры будут расследовать, был ли Йович проинформирован о правилах его прибытия в Сербию.

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Форварда уже раскритиковали премьер-министр и президент страны. Йович извинился, однако настаивает, что не был проинформирован о правилах карантина.

"Находясь в Испании, я сдал отрицательный результат на коронавирус и решил поехать в Сербию. Мне очень жаль, что некоторые люди сделали свою работу непрофессионально и не дали мне правильных инструкций о том, как вести себя в самоизоляции. В Испании мне разрешали ходить в аптеку и супермаркет, чтобы я мог купить необходимые мне продукты, а здесь это не так", - объяснился спортсмен.

В Сербии уже вынесли один приговор футболисту национальной сборной. Выступающий за "Аль-Иттихад" Александар Прийович за нарушение комендантского часа в Белграде получил три месяца домашнего ареста.

В Сербии зафиксировали 5318 случаев заражения коронавирусом, умерли 103 больных COVID-19 ( Johns Hopkins CSSE ).

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