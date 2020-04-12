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Футбол. Умер легендарный вратарь "Челси"

Футбол. Умер легендарный вратарь "Челси" - Фото
Питер Бонетти (фото - пресс-служба ФК Челси)
12.04.2020, 20:47

Легендарный голкипер "Челси" Питер Бонетти умер. Он – второй в списке футболистов, которые провели больше всего матчей в футболке лондонцев

Питер Бонетти, одна из легенд лондонского "Челси", умер в возрасте 78 лет. Об этом пишет пресс-служба клуба.

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Сообщается, что Бонетти скончался после продолжительной болезни. Какой именно был недуг, не уточняется.

Пресс-служба "Челси" называет усопшего "вратарем-суперзвездой" 1960-70-х годов. Несмотря на низкий как для голкипера рост (ниже 180 см), Бонетти был новатором: он одним из первых стал играть на выходах, забирая верховые мячи в штрафной площадке.

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Голкипер дебютировал в "Челси" в возрасте 18 лет и за 19 лет в синей футболке провел 729 матчей - это второй показатель в истории клуба. Он был рекордсменом клуба по количеству сухих матчей, пока его рекорд в 2014 году не побил Петр Чех. Вместе с "пенсионерами" Бонетти выиграл Кубок Англии, Кубок Лиги и Кубок обладателей кубков УЕФА.

В 1966 году вместе со сборной Англии он стал чемпионом мира. Бонетти ни разу не появился на поле - тренер предпочел другого легендарного голкипера Гордона Бэнкса. Это был единственный триумф родоначальников футбола на мировом первенстве. 

После завершения карьеры Бонетти остался в "Челси", где тренировал молодых вратарей и работал с болельщиками

  • В начале апреля скончался легендарный тренер Радомир Антич. Он – единственный в истории, кто возглавлял сразу три испанских топ-клуба: "Атлетико", "Реал" и "Барселону".

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Он был рекордсменом клуба по количеству сухих матчей. Пока его рекорд в 2014 году не побил Петр Чех

Марк Сировой
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