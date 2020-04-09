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Правила игры в футбол изменили: инфографика

Правила игры в футбол изменили: инфографика - Фото
Лига чемпионов (фото - depositphotos.com)
09.04.2020, 11:26

Изменения правил футбола касаются игры рукой, определения офсайда, исполнения пенальти и использования системы видеоповторов VAR

IFAB изменила правила официальные игры в футбол на сезон 2020/21. Новые правила опубликованы на сайте организации.

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Изменена трактовка игры рукой. IFAB установила, что игра рукой фиксируется только, если был контакт мяча ниже линии подмышки. Случайное попадание мяча в руку игрока группы атаки будет считаться фолом только в случае, если оно произошло непосредственно перед голом или опасным моментом.

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Также, если защитник намеренно сыграл рукой, но мяч все равно оказался у атакующего игрока, который находился в положении вне игры, то офсайд у нападающего не зафиксируют.

Изменено и правило исполнения пенальти. Если голкипер перед ударом нарушил правила (например, вышел за линию) и не отбил мяч, то пенальти перебивать не будут.

В положении о VAR уточнено, что видеоассистенты могут давать лишь рекомендации арбитру о спорном моменте, но финальное решение всегда остается за главным судьей матча.

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Марк Сировой
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футбол правила IFAB пенальти офсайд игра рукой
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