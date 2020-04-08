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Футбол. Форвард "Динамо" Беседин впервые прокомментировал допинг-скандал

Футбол. Форвард "Динамо" Беседин впервые прокомментировал допинг-скандал - Фото
Виктор Цыганков (слева) и Артем Беседин (справа) (фото - пресс-служба ФК Динамо Киев)
08.04.2020, 12:27

По словам Артема Беседина, из-за дисквалификации он лишился любимого дела и ему трудно об этом говорить

Дисквалифицированный за допинг форвард киевского "Динамо" Артем Беседин считает, что его вины в этой ситуации нет. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Футбол.

"Моя семья и президент клуба поддержали меня. До разговора с ними я был очень подавлен. Высказали понимание, что это не моя вина. Спасибо им большое за это", - сказал он.

Беседин добавил, что ему трудно говорить об этой ситуации, поскольку он лишился любимого дела.

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Марк Сировой
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