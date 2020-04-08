Футбол. Форвард "Динамо" Беседин впервые прокомментировал допинг-скандал

Дисквалифицированный за допинг форвард киевского "Динамо" Артем Беседин считает, что его вины в этой ситуации нет. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Футбол.
"Моя семья и президент клуба поддержали меня. До разговора с ними я был очень подавлен. Высказали понимание, что это не моя вина. Спасибо им большое за это", - сказал он.
Беседин добавил, что ему трудно говорить об этой ситуации, поскольку он лишился любимого дела.
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