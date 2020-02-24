Футбол. "Динамо" продлило контракт с форвардом, который провалил допинг-тест

Виктор Цыганков (слева) и Артем Беседин (справа) (фото - пресс-служба ФК Динамо Киев)

Киевское "Динамо" на четыре года продлило контракт с форвардом Артемом Бесединым, который прошлой осенью провалил тест на допинг. Об этом в комментарии программе ПроФутбол рассказал президент клуба Игорь Суркис.

"Что касается Беседина, то у него контракт еще на четыре года. Он его продлил", - сказал он и добавил, что главврач клуба Леонид Миронов отстранен от работы до выяснения обстоятельств.

Читайте также: Футбол. "Динамо" на последних минутах вырвало победу у аутсайдера УПЛ - видео

По словам Суркиса, Беседин не позволял себе "что-то принимать", подобная ситуация в клубе впервые – и это форс-мажор. Директор Динамо заверил, что рассчитывает на Беседина и ждет его возвращения в строй.

Беседин провалил допинг-тест после матча против шведского "Мальме" в Лиге Европы, который киевляне проиграли со счетом 4:3. Сегодня должно состояться рассмотрение дела Беседина в УЕФА.

Читайте также: Динамо резко ответило на "низкие зарплаты" игроков