Футбол. "Динамо" на последних минутах вырвало победу у аутсайдера УПЛ - видео

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Беньямин Вербич ударом боковыми ножницами принес Динамо победу в матче над Ворсклой

Киевское "Динамо" в матче Украинской Премьер-лиги минимально одолело полтавскую "Ворсклу" со счетом 2:1.

Первый тайм выдался скупым на моменты. Артем Шабанов забил гол, однако рефери его отменил, поскольку "динамовец" находился в офсайде. Беньямин Вербич и Назарий Русин пытались давить через фланги, но их прорывы то блокировали игроки полтавчан, то они сами били мимо.

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"Ворскла" могла отличиться во второй половине первого тайма. Однако Владислав Кулач не сумел воспользоваться позиционной ошибкой Дениса Попова - и с 11 метров попал в голкипера "Динамо" Георгия Бущана.

Второй тайм начался активнее. Вербич мог забить, но вратарь перевел его удар в штангу. Спустя несколько минут киевляне открыли счет. Виталий Буяльский с фланга вместо подачи закрутил мяч в ворота полтавчан. 1:0!

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Вербич, Буяльский и Русин продолжали действовать активно в атаке, однако отличилась Ворскла. Руслан Степанюк выиграл "второй этаж" у Попова – и замкнул подачу Игоря Пердуты. 1:1!

"Динамо" пыталось вернуть лидерство, однако мяч никак не шел в ворота. Лишь на 90+1 минуте Беньями Вербич сумел сгруппироваться на добивании – и забил гол редки ударом боковой бисиклетой. 2:1! "Динамо" добывает первую победу в весенней части чемпионата.

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Видео: ТСН ПРОСПОРТ/YouTube

Фото - пресс-служба ФК "Динамо" Киев

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Теги: видео, УПЛ, гол, динамо киев, ворскла полтава, обзор, Беньямин Вербич, виталий буяльский, руслан степанюк
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