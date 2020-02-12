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Футбол. Арбитр избил вратаря: его отстранили на год

Футбол. Арбитр избил вратаря: его отстранили на год - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
12.02.2020, 10:25

Конфликт между арбитром Антонио Мартиньелло и вратарем Маттео Чиччоли произошел после матча "Борго Мольяно" - "Монтоттоне"

В Италии футбольного арбитра Антонио Мартиньелло дисквалифицировали на один год из-за того, что он избил вратаря клуба "Борго Мольяно" Маттео Чиччоли. Об этом сообщает The Guardian.

В матче между "Борго Мольяно" и "Монтоттоне", который проходил в Мачерате и закончился счетом 3:1, судья удалил с поля Чиччоли.

После игры Чиччоли хотел узнать причину удаления, однако разговор с рефери перерос в конфликт. Мартиньелло не выдержал и ударил Чиччоли. Вратаря доставили в больницу, а арбитра отстранили от работы на год.

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