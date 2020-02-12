Футбол. Арбитр избил вратаря: его отстранили на год

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В Италии футбольного арбитра Антонио Мартиньелло дисквалифицировали на один год из-за того, что он избил вратаря клуба "Борго Мольяно" Маттео Чиччоли. Об этом сообщает The Guardian.

В матче между "Борго Мольяно" и "Монтоттоне", который проходил в Мачерате и закончился счетом 3:1, судья удалил с поля Чиччоли.

После игры Чиччоли хотел узнать причину удаления, однако разговор с рефери перерос в конфликт. Мартиньелло не выдержал и ударил Чиччоли. Вратаря доставили в больницу, а арбитра отстранили от работы на год.

2 января сообщалось, что на футбольном матче в мексиканской тюрьме произошла драка. 16 человек погибли и пять ранены.

в мексиканской тюрьме произошла драка. около сотни футбольных фанатов из Германии, Франции и Украины устроили массовую драку. 7 ноября 2019 года в центре Львова

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