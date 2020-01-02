Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Футбольный матч в мексиканской тюрьме: 16 погибших

Футбольный матч в мексиканской тюрьме: 16 погибших - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
02.01.2020, 14:41

Выясняли отношения команды картеля Гольфо и группировки Лос Сетас

16 человек погибли и пять ранены на футбольном матче в тюрьме в Сьенгилье (Сакатекас, Мексика). Об этом сообщает местное издание Sopitas.

Соревновались команды картеля Гольфо и группировки Лос Сетас, что, по мнению издания, говорит само за себя. Футбольный репертуар "включал в себя", помимо футбольной амуниции, огнестрельное, а также холодное оружие, которым предположительно и были совершены убийства.

Среди зрителей были родственники и друзья заключенных, все погибшие были заключенными, но среди раненых есть дети, которые находились среди посетителей. Драка продолжалась более двух с половиной часов, пока полиции не удалось навести порядок. 

  • В 2017 году по меньшей мере 13 человек были убиты, когда в тюрьме в северном мексиканском штате Нуэво-Леон устроили бунт.
  • В июле 2019 года 52 заключенных тюрьмы Альтамира в северной Бразилии были убиты в ходе поднявшегося бунта.

Читайте также: На Крещатике произошла массовая драка ультрас: видео

Напишите нам
Мексика тюрьма футбол убийства
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 