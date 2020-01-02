Футбольный матч в мексиканской тюрьме: 16 погибших

16 человек погибли и пять ранены на футбольном матче в тюрьме в Сьенгилье (Сакатекас, Мексика). Об этом сообщает местное издание Sopitas.
Соревновались команды картеля Гольфо и группировки Лос Сетас, что, по мнению издания, говорит само за себя. Футбольный репертуар "включал в себя", помимо футбольной амуниции, огнестрельное, а также холодное оружие, которым предположительно и были совершены убийства.
Среди зрителей были родственники и друзья заключенных, все погибшие были заключенными, но среди раненых есть дети, которые находились среди посетителей. Драка продолжалась более двух с половиной часов, пока полиции не удалось навести порядок.
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