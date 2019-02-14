На Крещатике произошла массовая драка ультрас: видео

Скриншот из видеозаписи

Вчера вечером, 13 февраля, на Крещатике в Киеве произошла массовая драка футбольных фанатов столичного "Динамо" и немецкого клуба "Айнтрахт". Ролик с потасовкой появился в Facebook-группе Киев оперативный.

Как пишут сайты ультрас, "победили" около 40 фанатов киевского клуба: им противостояло вдвое больше болельщиков из Германии.

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"Динамо" и "Айнтрахт" при этом сегодня не играют друг с другом.

Столичная команда отправилась в Грецию, где выйдет в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА против "Олимпиакоса", а "Айнтрахт" уже в Харькове - там он будет играть вечером с донецким "Шахтером".