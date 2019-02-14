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14.02.2019, 06:40

На Крещатике произошла массовая драка ультрас: видео

На Крещатике произошла массовая драка ультрас: видео - Фото
Скриншот из видеозаписи

Интересно, что "бело-голубые" и немцы сегодня друг с другом не играют: гости из Германии были в Киеве проездом - направлялись на матч в Харьков

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Вчера вечером, 13 февраля, на Крещатике в Киеве произошла массовая драка футбольных фанатов столичного "Динамо" и немецкого клуба "Айнтрахт". Ролик с потасовкой появился в Facebook-группе Киев оперативный.

Как пишут сайты ультрас, "победили" около 40 фанатов киевского клуба: им противостояло вдвое больше болельщиков из Германии.

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"Динамо" и "Айнтрахт" при этом сегодня не играют друг с другом.

Столичная команда отправилась в Грецию, где выйдет в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА против "Олимпиакоса", а "Айнтрахт" уже в Харькове - там он будет играть вечером с донецким "Шахтером".

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Теги: драка, футбол, Крещатик, видео, динамо киев, ультрас, Айнтрахт
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