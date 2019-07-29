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В бразильской тюрьме убиты 52 человека, 16 из них обезглавлены

В бразильской тюрьме убиты 52 человека, 16 из них обезглавлены - Фото
Иллюстративное фото: EPA
29.07.2019, 21:56

Власти говорят, что в тюрьме возник конфликт между членами двух банд

52 заключенных тюрьмы Альтамира в северной Бразилии убиты в ходе поднявшегося бунта. При этом 16 из них были обезглавлены, сообщает AFP.

В администрации тюрьмы говорят, что заключенных убили другие заключенные во время столкновений между организованными преступными группами.

Администрация учреждения заявила, что 16 жертв были обезглавлены, остальные погибли от удушья.

Заключенные также устроили пожар, из-за чего бразильские силовики не могли попасть в некоторые части тюрьмы в течение пяти часов.

Напомним, 27 мая в одесской тюрьме вспыхнул бунт. В Министерстве юстиции рассматривают вопрос о ее консервации. 

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тюрьма Бразилия бунт Альтамира
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