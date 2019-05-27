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27.05.2019, 12:44

В Одессе пожар, бунт в тюрьме, спецназ "пакует" мятежников: фото

В Одессе пожар, бунт в тюрьме, спецназ "пакует" мятежников: фото - Фото
Фото: dumskaya.net

Больше ста человек забаррикадировались внутри здания колонии. Заложников никто не захватывал, жертв, как сообщалось ранее, нет.

Сегодня, 27 мая, в Южной исправительной колонии общего режима №51 на Люстдорфской дороге в Одессе вспыхнули беспорядки якобы из-за "ужасного качества питания". Одно из зданий пенитенциарного учреждения горит, пишет местное издание Думская.

Сначала очевидцы рассказали, что случился массовый побег, однако, как уточнил позднее ресурс, спецназ задержал не беглецов, а "сочувствующих", которые пришли поддержать сидельцев.

На месте инцидента - пожарные машины, кареты скорой помощи, много сотрудников полиции и Нацгвардия.

"Заключенные из колонии сообщают, что сейчас спецназ крайне жестко расправляется со взбунтовавшимися", - пишет Думская.

По словам экс-начальника Государственной пенитенциарной службы Сергея Старенького, конфликт в колонии "продолжался пять дней и не был разрешен, а сегодня перешел в горячую стадию".

Полиция пока не дает комментариев по теме.


На днях в Таджикистане также случился тюремный бунт: беспорядки устроили джихадисты. Там более 30 убитых.

Фото: dumskaya.net

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Теги: одесса, пожар, тюрьма, побег
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