В Таджикистане тюремный бунт сторонников ИГ: более 30 убитых

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19 мая в тюрьме около таджикской столицы Душанбе примерно 30 особо опасных преступников из числа осужденных за терроризм взяли в заложники трех офицеров. Конфликт закончился поножовщиной и стрельбой, пишет местный ресурс Asia-Plus.

"На просьбы сотрудников исправительного учреждения о прекращении беспорядков и соблюдении законности бунтовщики ответили категорическим отказом и требовали немедленного освобождения", - пишет издание о колонии в Вахдате.

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Вооруженные ножами и другим холодным оружием заключенные, которых уличили в связях с террористистической сетью Исламское государство, повздорили между собой, после чего переговоры с ними завершились перестрелкой.

В Минюсте Таджикистана не сообщают точные данных по жертвам инцидента. Как пишет российский пропагандистский ресурс ТАСС, погибли три сотрудника колонии, 29 осужденных были убиты.

В ноябре 2018 года в таджикском городе Худжанде во время аналогичного бунта были убиты более 20 человек.

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