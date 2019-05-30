Тюремный бунт в Одессе: колонию хотят законсервировать

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В министерство юстиции подали документы относительно консервации 51-й колонии в Одессе, где недавно взбунтовались заключенные. Об этом сообщил руководитель Южного межрегионального управления исполнения наказаний и пробации Александр Малахов, передает Громадське.

По его словам, значительная часть имущества учреждения уничтожена в результате бунта, поэтому была предложена консервация учреждения.

В частности, разрушен участок усиленного контроля, повреждены дежурная часть, служебные кабинеты администрации, банно-прачечные комплексы.

В случае консервации колонии осужденных переведут в другие учреждения (рассматриваются колонии в Вознесенске, Арбузинская и Дарьевская), а служащих трудоустроят в другие учреждения исполнения наказаний Одесской области.

Что именно будет с территорией колонии, по словам Малахова, решат местные власти.

27 мая в одесской тюрьме вспыхнул бунт. Мятежников изолировали, полиция вела переговоры. Омбудсмен заявляла, что во время подавления бунта "нарушения прав заключенных не наблюдалось".

Госбюро расследований рассматривает вариант, что к бунту в Южной исправительной колонии №51 в Одессе могла привести служебная халатность ее работников.

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