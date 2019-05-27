Бунтовщики-заключенные одесской колонии №51 изолированы в помещениях пенитенциарного учреждения, с ними ведутся переговоры. Об этом сообщила пресс-служба полиции Одесской области.

При беспорядках, которые вспыхнули в тюрьме сегодня утром, пострадали четыре работника учреждения. Им оказана медицинская помощь.

Для решения конфликта создан оперативный штаб; силовики утверждают, что "контролируют ситуацию".

"Погибших нет. После локализации пожара, возникшего в результате возгорания автомобиля, начнет работу следственно-оперативная группа полиции", - пишут в полиции.

На днях в Таджикистане также случился тюремный бунт: беспорядки устроили джихадисты. Там более 30 убитых.