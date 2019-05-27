Денисова: Причиной бунта в тюрьме могли быть обыски у заключенных

Людмила Денисова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Предварительной причиной бунта в одесской колонии №51 офис омбудсмена назвал "обыски, которые проводились у заключенных". Об этом сообщила в Facebook омбудсмен Людмила Денисова.

Известно, что заложниками бунтарей стали три медработника и три охранника, сейчас они освобождены. На данный момент ситуация под контролем полиции, осужденные разошлись в локальные сектора.

По словам представителя омбудсмена в южных областях Александра Остапенко, нарушений прав осужденных со стороны правоохранительных органов не было, никто существенно не пострадал. Информация о сбежавших из колонии и убитых не подтвердилась.

Сегодня утром в Южной исправительной колонии общего режима №51 в Одессе вспыхнул бунт якобы из-за "ужасного качества питания". Позже бунтовщиков изолировали, полиция сообщила о переговорах.

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